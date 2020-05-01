В связи с режимом ЧП Приднестровский республиканский банк издал ряд рекомендаций. Они направлены на поддержку организаций и физлиц, которые несут ущерб из-за ограничительных мер. Так, как сообщает пресс-служба ПРБ, речь идёт о временных мерах, которые Центробанк рекомендует применять коммерческим банкам на период действия чрезвычайного положения.
Первая – приостановить начисление процентов по кредитам и не применять штрафы и санкции за просрочку платежей для заёмщиков-организаций, которые могут понести ущерб в связи с режимом ЧП, сообщает novostipmr.com.
Для заёмщиков - физических лиц, чья платёжеспособность может пострадать из-за ЧП, предлагается разработать варианты реструктуризации либо рефинансирования кредитов. Также лучше не применять штрафы и санкции за просрочку платежей в соответствии с условиями кредитного договора (на основе письменного обращения заемщика в банк).
Со своей стороны Центробанк предоставит регуляторные послабления в отношении формирования резервов под потери коммерческими банками в случае, если они применят рекомендованные ПРБ меры в адрес заемщиков.
Меж тем коммерческие банки предложили своим клиентам собственные программы поддержки. В основном они связаны с реструктуризацией либо рефинансированием кредитов юрлиц, индивидуальных предпринимателей, которые приостановили свою деятельность из-за ЧП, а также граждан. Также это отмена начисления пени/штрафов, приостановление начисления процентов по действующим кредитным договорам на время ЧП юрлицам и предпринимателям, которые вынуждены были приостановить свою деятельность из-за этого.
В итоге к 1 мая в рамках поддержки своих клиентов на время чрезвычайного положения реструктурировали долги по 122 кредитным договорам юрлиц, по 229 – индивидуальных предпринимателей, и по 26 730 договорам физических лиц.
Также снижены процентные ставки либо приостановлено начисление процентов на период ЧП ещё по 118 кредитным договорам.
Сейчас банки рассматривают заявки на кредитование 19 организаций, которым эти деньги нужны на выплату зарплаты и уплату налогов. Они могут получить эти кредиты в рамках программы субсидирования процентных ставок, в данном случае государство заплатит банкам 10%. По большей части заявок банки уже приняли положительные решения, ожидается, что окончательное решение будет принято 8 мая на заседании наблюдательного совета Фонда госрезерва. novostipmr.com