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В Одессе разрешили работать салонам красоты и летним площадкам кафе

В Одессе разрешили работать салонам красоты и летним площадкам кафе

Существенно ослабить противоэпидемический режим в Одессе согласилась городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Такое решение она приняла на сегодняшнем заседании, сообщили в мэрии Одессы, передает dumskaya.net

С 11 мая разрешено возобновить работу целому ряду субъектов хозяйствования. В частности, могут открыться парикмахерские и салоны красоты, прачечные, химчистки, сервисы по ремонту обуви и одежды, магазины непродовольственных товаров и предприятия общественного питания (только в режиме работы на вынос и летние площадки).

При этом все они должны соблюдать рекомендации Минздрава по количеству посетителей, расстоянию между ними, контролю температуры, наличию средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

Кроме того, комиссия дала добро на открытие с 11 мая парков, скверов, оранжерей и музеев под открытом небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок. Впрочем, они толком и не закрывались.

dumskaya.net
  • Вчера, 18:58
  • DTV
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