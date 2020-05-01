Существенно ослабить противоэпидемический режим в Одессе согласилась городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Такое решение она приняла на сегодняшнем заседании, сообщили в мэрии Одессы, передает dumskaya.net
С 11 мая разрешено возобновить работу целому ряду субъектов хозяйствования. В частности, могут открыться парикмахерские и салоны красоты, прачечные, химчистки, сервисы по ремонту обуви и одежды, магазины непродовольственных товаров и предприятия общественного питания (только в режиме работы на вынос и летние площадки).
При этом все они должны соблюдать рекомендации Минздрава по количеству посетителей, расстоянию между ними, контролю температуры, наличию средств индивидуальной защиты и дезинфекции.
Кроме того, комиссия дала добро на открытие с 11 мая парков, скверов, оранжерей и музеев под открытом небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок. Впрочем, они толком и не закрывались.