В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» и проведёт спецэфир на всех языковых версиях канала. К юбилею Победы RT запустил масштабный соцмедиапроект #СтраницыПобеды и воссоздал момент исторического снимка, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году.
Главный герой документального YouTube-сериала «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага», краевед Леонид Игнатенко, повторил путь советской армии в 1945 году. Фильм создан в рамках цифрового спецпроекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает о Великой Отечественной войне на пяти соцмедиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.
В Twitter команда проекта ведёт реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей «в режиме реального времени» публикуют сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создаёт «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из фронтовых писем. Авторы проекта предлагают присоединиться к акции и опубликовать свою иллюстрацию. В соцсети «ВКонтакте» креативный продюсер RT Анна Фёдорова обсуждает наследие Великой Отечественной войны с гостями. Авторский подкаст #ЗвукПобеды вошёл в число рекомендаций «Новое и интересное» на главной странице Apple Podcasts в России, передает на своем сайте канал.
RT также воссоздал момент исторического снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». Для реконструкции были использованы все доступные фото, сделанные советским военным корреспондентом Евгением Халдеем на крыше немецкого парламента, а также более 40 других снимков здания и окружающих домов.
О 75-летии победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском — в эфире и онлайн. 9 мая зрители увидят репортажи с Красной площади, а также программы и документальные фильмы о войне. RT на испанском осветит истории участников войны из стран Латинской Америки и Испании. RT на арабском представит серию роликов о крупных сражениях, главных военачальниках и городах-героях. RT France покажет интервью с французскими ветеранами и историками, авторами книг о Второй мировой войне.
RT Deutsch расскажет историю ветерана Владимира Вареника, который дошёл до Берлина в 1945 году, но не смог оставить надпись на стенах Рейхстага. В условиях пандемии коронавируса RT организовал онлайн-встречу ветерана с немецким парламентарием, который предложил ему передать эту надпись спустя 75 лет. Через несколько дней после интервью Владимир Петрович умер. Его послание теперь хранится на видном месте в кабинете немецкого депутата в здании бундестага: «Планета Земля — наш общий дом. А мы — соседи в этом доме, ближние и дальние. И нам пора жить в нём по-соседски».
Серию материалов к 75-летию Победы подготовило видеоагентство Ruptly.
Ранее RT запустил международный проект #ПочтаПобеды, в котором рассказал истории ветеранов Второй мировой войны и предложил зрителям из разных стран писать им письма. В рамках акции было получено несколько сотен посланий из России, Белоруссии, Германии, США, Китая и других стран.
RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly. Каждую неделю RT смотрят 100 млн человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — международный информационный телеканал #1 на видеохостинге YouTube с более чем 10 млрд просмотров на всех аккаунтах. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.