Укус клеща опасен и может вызвать самые неприятные последствия. В Приднестровье наиболее распространенными являются иксодовые клещи. Именно они переносчики энцефалита и боррелиоза.
Активизация клещей началась в начале февраля, а пик активности, как отмечает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, обычно приходится на апрель-май.
По сравнению с прошлым годом, количество человек, поступивших в медучреждения республики с жалобами на укусы клещей, сократилось. В Республиканский центр гигиены и эпидемиологии за период режима ЧП обратилось 2 человека, еще 12 - в травмпункты лечебно-профилактическихх учреждений Приднестровья. На снижение случаев укусов клещей сказался режим самоизоляции. Но по окончании ограничительных мероприятий специалисты прогнозируют увеличение числа обращений. Причина – выход населения в места отдыха (парки, скверы, берег Днестра, лесополосы). Там активность клещей будет сохраняться, информируют на сайте Министерства здравоохранения.
Самая эффективная профилактика инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются клещи — это защита от них.
Как уберечь себя от укуса клеща?
Во время пребывания на природе одеваться так, чтобы максимально защитить кожные покровы. Одежда должна быть на резинках вокруг щиколоток и запястий, куртки на молниях с плотно прилегающими капюшонами. Каждые два часа нужно осматривать себя и своих попутчиков на наличие клещей. Во время прогулок надевать светлую одежду, чтобы как можно раньше заметить на себе зацепившихся клещей.
При устройстве палаточных лагерей на окружающей территории очень важно соблюдение правил, в которые входит: удаление травянистой растительности на месте установки палаток; при ночлегах на земле использование марлевых пологов, пропитанных отпугивающими средствами Не рекомендуется садиться в зарослях и густой траве, лучше на открытой местности или под большими деревьями.
В населенных пунктах необходимо проводить покосы травы, не допускать длительное хранение листвы, вести борьбу с грызунами.
Как выглядит укус?
Сам укус клеща безболезнен. Помимо нарушения целостности кожи, со слюной клещ выпускает анестезирующее средство. О том, что произошел укус, можно понять по красному округлому пятну на коже. Также может наблюдаться отечность, сыпь и зуд (реакция на слюну клеща) – все эти признаки встречаются у аллергиков, детей, пожилых людей и у тех, чей иммунитет ослаблен.
Как извлечь клеща и чем обработать рану?
Самый правильный вариант – обратиться в травмпункт и довериться врачу. Если такой возможности нет, извлекать клеща нужно осторожно, чтобы не раздавить и повредить хоботок. Можно использовать пинцет, захватив членистоногое ближе к хоботку, затем вытягивать аккуратно, потягивая и вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Клещ извлекается целиком через 1-3 оборота. Если же его попытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва. Если инструментов нет, удалить можно еще петлей из грубой нитки. Нужно захватить клеща как можно ближе к коже и аккуратно, покачивая из стороны в сторону, вытягивать. После удаления ранку обрабатывают йодом, либо другим антисептиком для кожи. Руки и инструмент после тоже необходимо тщательно вымыть. Извлеченного клеща нужно уничтожить механическим или химическим путем, используя аэрозольные баллончики дихлофоса.
Что делать после извлечения клеща?
После укуса необходимо самостоятельно наблюдать за состоянием своего здоровья в течение месяца, а в случае повышения температуры тела обратиться к участковому врачу, информируя его об укусе клеща. По назначению врача-инфекциониста рекомендуется антибиотикотерапия до 5 суток после присасывания клеща. Это позволяет прервать инфекционный процесс.
Будьте осторожны! Соблюдайте все перечисленные правила - укус клеща может иметь слишком критические последствия для человека. minzdrav.gospmr.org