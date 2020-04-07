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Дональд Трамп подписал указ о праве США единолично использовать ресурсы Луны

Дональд Трамп подписал указ о праве США единолично использовать ресурсы Луны

Дональд Трамп решил захватить Луну, и это не очередной эпизод киноэпопеи о звездных войнах. Глава Белого дома подписал указ о праве США единолично использовать ресурсы естественного спутника Земли, несмотря на то, что его исследование считается достоянием всего человечества, пишет 1tv.ru.

Именно так записано в Соглашении о деятельности государств на Луне, которое Трамп теперь отказывается признавать, ссылаясь на то, что Штаты не ратифицировали этот документ. В Кремле уже заявили, что попытки приватизации космоса неприемлемы.

Ну а синоптики напоминают: ночью жители российской столицы смогут увидеть Суперлуние. Небо над Москвой будет ясным, поэтому стоит полюбоваться небесным светилом — пока Трамп не решил наделить этим правом только американцев.


1tv.ru
  • Вчера, 19:49
  • DTV
  • Просмотров: 60
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