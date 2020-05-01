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Конституционный суд оставил Молдову без российского кредита - 200 миллионов евро: к чему эту приведет

Конституционный суд оставил Молдову без российского кредита - 200 миллионов евро: к чему эту приведет

Конституционный суд весь день (в общей сложности около 10 часов) совещался, чтобы принять решение, соответствует ли российский кредит в 200 миллионов евро нормам Конституции Молдовы.

Решение принято - не соответствует.

"Конституционный суд Молдовы признал неконституционным Соглашение о ратификации российского кредита, а запросы, поданные депутатами Сергеем Литвиненко, Сергеем Сырбу и Дину Плынгэу удовлетворены", - заявила глава КС Домника Маноле, пишет kp.md.

Мотивированное решение КС опубликует на сайте в течение 5 дней. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Что будет дальше?

Так как Конституционный суд заблокировал финансовую помощь России, правительство должно прийти в парламент с проектом изменений, существенно сократив расходы бюджета на поддержку национальной экономики, на создание рабочих мест для граждан, возвращающихся из-за границы, а также на некоторые социальные расходы и инвестиции.

Ранее уже говорилось о том, что если Молдова откажется от кредита, без зарплат и пенсий могут оказаться жители страны.

РЕАКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Игорь Додон прокомментировал сегодняшний шаг КС:

- Решение Конституционного суда о приостановлении финансовой помощи, которую Республика Молдова должна была получить от Российской Федерации, - это сильный удар по миллионам молдаван, которые ожидали помощи от этих денег. Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились сегодня циничного Решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им.

Это политизированное решение напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике, и теперь ей понадобятся финансовые ресурсы для выхода из кризиса, в котором она оказалась из-за этого затянувшегося периода пандемии. Деньги, «замороженные» сегодня Конституционным судом, уже должны были поступить в бюджет, дойти до людей.

С обеспокоенностью констатируем, что судьи КС, поддержавшие сегодня отмену финансовой помощи из Российской Федерации, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан. Мы получили ясный сигнал и доказательство того, что целью недавних изменений в этой инстанции стала политизация основополагающего государственного института и его трансформация в инструмент политической борьбы. Констатируем возможный возврат к методам, к которым КС прибегал до июня 2019 года, когда инстанция была захвачена политическими и олигархическими группировками, а те, кто сегодня оказывают свое влияние на этот институт, являются отчасти теми же, кто контролировал его тогда, - это бывшие депутаты ДПМ.

Сигнализирую также о крайне опасном прецеденте, который создал сегодня Конституционный суд, в отношении международных соглашений, которые Республика Молдова подписала или подпишет, в том числе политические соглашения. И после сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков.

Те, кто сегодня инициировали эту процедуру в КС и оставили молдаван без денег, должны будут ответить перед лицом граждан. Здесь я подразумеваю политическую группировку, партии и интересы Майи Санду, Илана Шора, Андрея Нэстасе и Андриана Канду.

В этих обстоятельствах, тревожных для экономической безопасности страны, перед лицом грубого политического переворота, устроенного Конституционным судом, я заявляю, что мы сделаем всё возможное для поиска решений с целью поддержки граждан и сохранения стабильности и надлежащего функционирования государства. Вместе с Правительством и коллегами из Парламента мы скоро озвучим решения, посредством которых мы преодолеем кризис, вызванный безответственными оппозиционными политическими группировками.

Люди не должны страдать из-за интриг отдельных политиков, поэтому мы сделаем всё необходимое для того, чтобы финансовая помощь от Российской Федерации, заблокированная сегодня политизированным решением Конституционного суда, могла бы дойти до тех, кто как никогда в ней нуждается.

* * *

Также в четверг, 7 апреля, Конституционный суд определил, что досрочные выборы парламента можно проводить по измененной избирательной системе не ранее, чем через год после публикации в Monitorul Oficial изменений в Кодексе о выборах. Это означает, что спустя год после отмены парламентом смешанной системы досрочные выборы можно будет проводить по пропорциональной системе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Партия социалистов Молдовы выступила с заявлением

Решение Конституционного суда аннулировать российский кредит в размере 200 млн евро является подтверждением того факта, что это ведомство захвачено в целях продвижения политических и олигархических интересов.

Вызывает сожаление, что судьи при принятии решения руководствовались не конституционными положениями и интересами граждан страны, а узкими политическими целями, за которыми маячат олигархи, намеревающиеся вернуться в страну.

Сегодня Молдова проиграла. Проиграли демократия и правовое государство. Те, кто снова захватил Конституционный суд и продвигал это антинациональное, антинародное решение, должны взять на себя всю ответственность. Решение является и опасным прецедентом для будущих международных соглашений, которые легко могут быть отменены Конституционным судом ради смутных интересов.

ПСРМ совместно с Правительством и Президентом страны Игорем Додоном приложит все усилия, чтобы найти решения для того, чтобы граждане вовремя получали пенсии и зарплаты, социальные пособия, а экономические агенты – поддержку для сохранения рабочих мест, для ремонта дорог и уличного освещения.

Мы остаемся вместе с народом, а не с безответственными политиками, которые повернулись к нему спиной и борются только за интересы олигархов, предпринимающих действия, чтобы вновь захватить страну.

kp.md
  • Сегодня, 07:41
  • DTV
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