Учащиеся дубоссарской школы № 2 поддержали медиков, работающих в коронавирусном госпитале. Они изготовили на 3D-принтере держатели для медицинских масок и медали.
Юные технологи уже 3-й год посещают кружок по 3D-моделированию и печати, который функционирует при школе. Ребята со своими изделиями из современных материалов неоднократно принимали участие в районных и республиканских выставках «Техноинтеллект ПМР», занимая призовые места. А сейчас свои умения применили для медицины, изготовив по просьбе врачей дубоссарской больницы специальные держатели для медицинских масок, пишет novostipmr.com.
«К нам обратился заведующий инфекционным отделением Дубоссарского инфекционного госпиталя Игорь Писаренко. В интернете наши медики увидели разработку канадских школьников, которые придумали специальные держатели для медицинских масок. Мы смогли реализовать эту идею также и на 3D-принтере, который нам предоставил Центр научно-технического творчества молодежи "Синергия развития"», - отметила руководитель кружка «3D- моделирование и печать», учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий Галина Нагорная.
Расходный материал – пластик – школьникам предоставили медики. И за два дня ребята распечатали держатели.
Школьники рассказали, что, когда выполнили и передали первый заказ держателей медицинскому персоналу госпиталя, тогда возникла идея еще и поблагодарить их. Учащийся 8-го класса школы № 2 Егор Штирбу разработал эскиз символической медали «За борьбу с коронавирусом», и за несколько дней ребята смогли распечатать эти награды из пластика.
Авторы идеи уверены, что хоть медали не из драгоценного материала, но они так же дороги и важны, потому что все медицинские работники сегодня спасают людей, рискуя своим здоровьем и жизнью.
Сотрудники Дубоссарского инфекционного госпиталя с радостью приняли подарок от ребят и отметили, что очень благодарны за их внимание и труд, а с новыми держателями теперь намного удобнее носить медицинские маски.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19. novostipmr.com