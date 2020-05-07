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В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19

В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19

Государственный избирательный комитет Польши официально объявил, что выборы президента, назначенные на 10 мая, не состоятся из-за эпидемии коронавируса.

В распространенном в четверг заявлении говорится, что "Госизбирком принял все меры, связанные с проведением выборов президента Республики Польша, назначенные спикером сейма (нижней палаты парламента) на 10 мая 2020 года", передает ria.ru

Однако, как отмечается в сообщении, 16 апреля 2020 года был принят закон об особых мерах в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что были приостановлены в первую очередь полномочия Государственной избирательной комиссии по установлению образца и печати бюллетеней.

"Лишение государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Республики Польша 10 мая 2020 года", - говорится в сообщении комиссии.

"Действующее правовое регулирование лишило Государственную избирательную комиссию инструментов, необходимых для выполнения ее обязанностей. В связи с вышеизложенным Государственная избирательная комиссия информирует избирателей, избирательные комитеты, кандидатов и органы местного самоуправления, что голосование в день 10 мая 2020 года не может состояться", - гласит сообщение Госизбиркома.

ria.ru
  • Сегодня, 07:47
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