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Приднестровье проанализирует свою международную правосубъектность

Приднестровье проанализирует свою международную правосубъектность

Приднестровье проведет анализ правовых актов Республики Молдова, которые затрагивают аспекты, связанные с основаниями международной правосубъектности Приднестровской Молдавской Республики.

Для этих целей будет создана рабочая группа. Она займется подготовкой заключения на правовые акты Молдовы, которые напрямую связаны с международной правосубъектностью Приднестровья. В состав рабочей группы войдут представители Верховного Совета, Конституционного суда, Администрации Президента, Прокуратуры, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства госбезопасности, Следственного комитета и Приднестровского госуниверситета. Возглавит рабочую группу министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Организационное обеспечение деятельности группы также возложена на МИД ПМР, сообщает newspmr.com.

Образованной рабочей группе предстоит в срок до 30 ноября 2020 года провести комплексный анализ следующих базовых документов, создающих основания государственности Республики Молдова:

- декларации о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова от 23 июня 1990 года;

- заключения комиссии президиума Верховного Совета Советской Социалистической Республики Молдова по политико-правовой оценке советско-германского Договора от 23 августа 1939 года, а также его последствий для Бессарабии и Северной Буковины;

- декларации о независимости Республики Молдова от 27 августа 1991 года;

- законов и постановлений парламента Республики Молдова о провозглашении румынского языка государственным и о возврате ему латинского алфавита от 31 августа 1989 года, о Государственном флаге от 27 апреля 1990 года, о Государственном гербе от 3 ноября 1990 года и об изменении официального названия государства от 23 мая 1991 года;

- иных правовых актов, связанных с вышеперечисленными документами.

По результатам проведенного анализа рабочая группа должна будет подготовить заключение на правовые акты Республики Молдова, затрагивающие международную правосубъектность Приднестровья, и представить результаты анализа на рассмотрение Президента Приднестровской Молдавской Республики в срок до 31 декабря 2020 года.

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 14:04
  • DTV
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