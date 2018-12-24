Приднестровье проведет анализ правовых актов Республики Молдова, которые затрагивают аспекты, связанные с основаниями международной правосубъектности Приднестровской Молдавской Республики.
Для этих целей будет создана рабочая группа. Она займется подготовкой заключения на правовые акты Молдовы, которые напрямую связаны с международной правосубъектностью Приднестровья. В состав рабочей группы войдут представители Верховного Совета, Конституционного суда, Администрации Президента, Прокуратуры, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства госбезопасности, Следственного комитета и Приднестровского госуниверситета. Возглавит рабочую группу министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики. Организационное обеспечение деятельности группы также возложена на МИД ПМР, сообщает newspmr.com.
Образованной рабочей группе предстоит в срок до 30 ноября 2020 года провести комплексный анализ следующих базовых документов, создающих основания государственности Республики Молдова:
- декларации о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова от 23 июня 1990 года;
- заключения комиссии президиума Верховного Совета Советской Социалистической Республики Молдова по политико-правовой оценке советско-германского Договора от 23 августа 1939 года, а также его последствий для Бессарабии и Северной Буковины;
- декларации о независимости Республики Молдова от 27 августа 1991 года;
- законов и постановлений парламента Республики Молдова о провозглашении румынского языка государственным и о возврате ему латинского алфавита от 31 августа 1989 года, о Государственном флаге от 27 апреля 1990 года, о Государственном гербе от 3 ноября 1990 года и об изменении официального названия государства от 23 мая 1991 года;
- иных правовых актов, связанных с вышеперечисленными документами.
По результатам проведенного анализа рабочая группа должна будет подготовить заключение на правовые акты Республики Молдова, затрагивающие международную правосубъектность Приднестровья, и представить результаты анализа на рассмотрение Президента Приднестровской Молдавской Республики в срок до 31 декабря 2020 года.