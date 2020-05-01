Владимир Воронин заявил, что осенью этого года выйдет из ПКРМ. Заявление было сделано в эфире одной из телепередач на TV8.
В ноябре состоится съезд Партии коммунистов Молдовы, и Владимир Воронин сообщил, что на этом съезде намерен объявить коллегам о своей отставке, пишет noi.md ссылаясь на protv.md.
"Пришло время, я должен иметь совесть, думать и о другом. Я обогнал тех, кто вместе со мной участвовал в бывшем советском коммунистическом пространстве". Отвечая на вопрос, кто может занять его место, Воронин сказал, что это будет член ПКРМ, а не человек извне: "Мы будем думать вместе. Я обращусь к коллегам, думаю, я заслужил это", - заявил Воронин.
Партия коммунистов была основана в 1991 году, а десять лет спустя она пришла к власти, получив 71 мандат в парламенте после парламентских выборов в феврале 2001 года. В 2009 году после протестов 7 апреля к власти пришли правые партии. Владимир Воронин был первым президентом, избранным парламентом. noi.md