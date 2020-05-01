Dnestr.TV

 
0

Владимир Воронин намерен покинуть ПКРМ

Владимир Воронин намерен покинуть ПКРМ

Владимир Воронин заявил, что осенью этого года выйдет из ПКРМ. Заявление было сделано в эфире одной из телепередач на TV8.

В ноябре состоится съезд Партии коммунистов Молдовы, и Владимир Воронин сообщил, что на этом съезде намерен объявить коллегам о своей отставке, пишет noi.md ссылаясь на protv.md.

"Пришло время, я должен иметь совесть, думать и о другом. Я обогнал тех, кто вместе со мной участвовал в бывшем советском коммунистическом пространстве". Отвечая на вопрос, кто может занять его место, Воронин сказал, что это будет член ПКРМ, а не человек извне: "Мы будем думать вместе. Я обращусь к коллегам, думаю, я заслужил это", - заявил Воронин.

Партия коммунистов была основана в 1991 году, а десять лет спустя она пришла к власти, получив 71 мандат в парламенте после парламентских выборов в феврале 2001 года. В 2009 году после протестов 7 апреля к власти пришли правые партии. Владимир Воронин был первым президентом, избранным парламентом.
noi.md
  • Сегодня, 14:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Решение суда
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Правила пользования водой на полив
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Решение суда
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Правила пользования водой на полив
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна