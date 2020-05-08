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В Приднестровье вручат более 3,5 тысяч медалей «75 лет Победы в ВОВ»

В Приднестровье вручат более 3,5 тысяч медалей «75 лет Победы в ВОВ»

В Приднестровье вручат более 3,5 тысяч медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Напомним: ими награждаются военнослужащие и лица вольнонаёмного состава, принимавшие участие в боевых действиях в рядах Вооружённых сил СССР на фронтах ВОВ, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в этот период на временно оккупированных территориях СССР. Также юбилейная награда положена военнослужащим и лицам вольнонаёмного состава, служившим в то время в Вооружённых силах СССР, обладателям медалей «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», передает novostipmr.com.

Кроме того, медалями отмечают тех, кто стал инвалидами на фронтах Великой Отечественной, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей, гетто, вдов и вдовцов умерших инвалидов войны и участников боевых действий.

Эти награды вручают по всей республике, причём их обладателями становятся не только ветераны. Недавно ею был отмечен музей дубоссарской молдавской школы № 3. Его открыли в канун 65-й годовщины со дня Великой Победы по инициативе ветерана педагогического труда Полины Исаевны Дейдыш, которая проработала в школе много лет.
novostipmr.com
  • Сегодня, 14:30
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