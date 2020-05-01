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Банк крови пополнился более чем на 15 литров
Ещё около 40 милиционеров стали участниками донорской акции, которая проходит по всей республике.
"Доля донорства сотрудников МВД составляет порядка 70%, это высокий показатель отзывчивости и желания помочь нашим гражданам", - цитирует пресс-центр МВД ПМР главного врача ГУ "РКБ" Владимир Пелин.
Милиционеры - постоянные участники подобных акций и всегда готовы прийти на помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.
mvdpmr.org
- Сегодня, 14:43
- DTV
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