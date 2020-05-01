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Банк крови пополнился более чем на 15 литров

Банк крови пополнился более чем на 15 литров

Ещё около 40 милиционеров стали участниками донорской акции, которая проходит по всей республике.

"Доля донорства сотрудников МВД составляет порядка 70%, это высокий показатель отзывчивости и желания помочь нашим гражданам", - цитирует пресс-центр МВД ПМР главного врача ГУ "РКБ" Владимир Пелин.

Милиционеры - постоянные участники подобных акций и всегда готовы прийти на помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 14:43
  • DTV
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