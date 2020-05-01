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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 1 по 7 мая на территории республики зарегистрировано 136 заявлений и сообщений о преступлениях. По 112 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зафиксирован один грабёж (раскрыт), 22 кражи (девять из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (подозреваемый установлен). Выявлено и задокументировано два факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (по всем фактам установлены подозреваемые лица), передает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разысканы четыре гражданина, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны три госдолжника.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел отстранены от управления 22 водителя, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания Дубоссарского района выявлено восемь таких водителей, гг. Тирасполь и Бендеры – по четыре водителя, Рыбницкого района – три, Каменского – два, Григориопольского – один.

С 1 по 7 мая на территории республики зарегистрирован один пожар (Рыбницкий район, с. Жура). Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:14
  • DTV
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