Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. За эту дату проголосовало большинство депутатов, сообщает tass.ru ссылаясь на агентство БелТА.
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.
"Эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с конституцией", - сказал спикер.
Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лилия Ермошина заявила, что потенциальным кандидатам в президенты нужно сработать оперативно, отметив, что крайний срок подачи документов на регистрацию инициативных групп потенциальных кандидатов - 15 мая. Для регистрации кандидату необходимо будет собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. Регистрация кандидатов пройдет с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная агитация.
Ермошина проинформировала, что в бюджете страны на проведение двух туров президентских выборов заложена сумма в 36 млн белорусских рублей (около $14,7 млн).
"Эта избирательная кампания будет проходить в совершенно новых условиях", - сказала Ермошина, имея в виду эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с пандемией коронавируса. Она указала, что организаторы выборов, участники избирательного процесса должны будут выполнять рекомендации Минздрава. В частности, сообщила Ермошина, ЦИК и областные избирательные комиссии планируют проводить заседания без участия представителей СМИ, используя онлайн-трансляции.
Старт дан Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Заявление об участии в выборах-2020 действующий руководитель государства Александр Лукашенко сделал еще в 17 ноября 2019 года. Это будет для него шестая президентская избирательная кампания. В мае 2019 года президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого с апреля сместились на более поздний срок из-за неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.
Белорусская оппозиция подошла к новым выборам раздробленной, несмотря на очередную попытку объединения. Оппоненты действующего главы государства в феврале организовали праймериз для выдвижения единого протестного кандидата. Отбор претендентов перешел в марте в онлайн-режиме, но интерес к нему не был высоким, в том числе из-за того, что граждан больше стали интересовать события, связанные с пандемией, падением курса рубля и карантином.
Победу одержал глава Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов, набравший 39,8% голосов. Кампания по выбору единого кандидата должна завершиться в конце мая на итоговом Конгрессе демократических сил, при этом не исключено, что свои коррективы в формат его проведения внесет эпидемиологическая обстановка. Ранее о своем намерении участвовать в президентских выборах заявили также депутат Олег Гайдукевич, блогер Сергей Тихановский, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. tass.ru