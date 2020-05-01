В Оперативной группе российских войск в Приднестровье (ОГРВ) завершили работы по монтажу бюста, посвященного Маршалу Советского Союза четырежды Герою Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.
Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, бюст маршалу Советского Союза установлен на территории военного городка по инициативе личного состава ОГРВ ПРРМ в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Открытие бюста запланировано на торжественном построении в День Победы. structure.mil.ru