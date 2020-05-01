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Милиционеры обеспечат охрану общественного порядка в праздничный день

Милиционеры обеспечат охрану общественного порядка в праздничный день

В этом году впервые 9 Мая приднестровцы будут отмечать дома. Поздравить родных и друзей с Днём Великой Победы можно будет по телефону или по компьютеру. Важно провести праздник в узком семейном кругу, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, отмечает Оперативный штаб.

В столице Приднестровья праздничные мероприятия пройдут с участием ограниченного количества представителей органов государственной власти и управления. Массовые мероприятия перенесены на неопределённый срок. Ветеранов по всей республике будут поздравлять адресно. Передвижные концертные площадки приедут к дому каждого из них.

Более 400 сотрудников милиции по всей республике будут обеспечивать охрану общественного порядка и контролировать соблюдение гражданами ограничительных мер.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 07:48
  • DTV
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