В этом году впервые 9 Мая приднестровцы будут отмечать дома. Поздравить родных и друзей с Днём Великой Победы можно будет по телефону или по компьютеру. Важно провести праздник в узком семейном кругу, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, отмечает Оперативный штаб.
В столице Приднестровья праздничные мероприятия пройдут с участием ограниченного количества представителей органов государственной власти и управления. Массовые мероприятия перенесены на неопределённый срок. Ветеранов по всей республике будут поздравлять адресно. Передвижные концертные площадки приедут к дому каждого из них.
Более 400 сотрудников милиции по всей республике будут обеспечивать охрану общественного порядка и контролировать соблюдение гражданами ограничительных мер. mvdpmr.org