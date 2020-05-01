Глава Правительства сегодня также осмотрел ход работ на канализационном коллекторе в городе Бендеры. Там за счет средств инвестиционной программы водоканала, как собственных так и межтарифной разницы, проводится замена трубы более современного качества. Участок работ длиной порядка 145 метров. По расчетам специалистов новая труба прослужит несколько десятилетий.
«Этот участок весь проблемный, но по мере поступления финансирования выполняем данные работы. Мы уже поменяли на улице Лазо, поменяли участок в позапрошлом году на ул. Котовского и продолжаем данные работы здесь», - сказал директор филиала г. Бендеры ГУП «Водоснабжение и водоотведение» Олег Кабанов, передает пресс-служба Правительства.
В свою очередь Председатель Правительства отметил, что финансирование для таких работ будет обеспечено, учитывая, что долгие годы никто не вкладывал средства в ремонт коммунальной инфраструктуры.
«Мы говорим о ритмичности работ и на сегодняшний день по сути два источника выполнения этих работ – это инвестиционная программа водоканала: речь идет и о собственных средствах водоканала, и о межтарифной разнице, которую мы закладываем в бюджет. По сути, за население оплачиваем часть коммунальных услуг, потому что реальный тариф гораздо выше того, по которому граждане платят, и это формирует вместе с Фондом капвложений источник для вот таких работ. Этот источник будет закладываться в бюджете ежегодно, как бы ни было тяжело, потому что иного пути просто нет», - выразил мнение Александр Мартынов.
Также, по словам главы города, на данном участке после завершения работ по замене коллектора пройдет и облагораживание территории. Подобные работы проведут и в других микрорайонах.
«Параллельно перенесли опоры, которые не очень удачно находились и мешали пешеходам. Делаем все, чтобы комплексно решать эти вопросы. Тротуары меняются из дорожного фонда за счет программы, которая была впервые принята по предложению Правительства и была утверждена Президентом и Верховным Советом. Также в этом году мы проведем работы по улице Ленина от ул. Котовского до ул. Шестакова за счет инвестпрограммы водоканала», - рассказал Роман Иванченко.
Напомним, впервые 2018 году за счет средств Фонда капвложений был отремонтирован большой участок канализационного коллектора. gov-pmr.org