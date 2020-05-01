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Одна на всех - С Днем Победы, друзья!
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Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
Решение суда
О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
Правила пользования водой на полив
Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
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