Президент ПМР Вадим Красносельский поздравил жителей республики с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В своём обращении он подчеркнул, что это не просто юбилейная дата, а всенародный праздник.
«Долгих четыре года советский народ вёл священную войну с захватчиками – теми, кто нёс на нашу землю бесправие и смерть. Героизм советских воинов, их мужество и преданность Родине не были сломлены, как ни старался враг. Поколение победителей – те, кто воевал на передовой и вел партизанскую и подпольную борьбу в тылу врага, – все они герои, навсегда ставшие олицетворением Великой Победы. Мы помним, мы гордимся!» – сказал Президент.
Глава государства напомнил, что победа досталась очень высокой ценой. Свой вклад внесли не только те, кто непосредственно воевал на фронте, но и старики, женщины и подростки, которые работали в тылу, сутками стояли у станков, растили хлеб.
«Цветущий, ликующий май 1945 года, принесший с собой мир, пришёл после 1418 скорбных дней и ночей, навсегда став праздником добра и жизни. Реалии дня сегодняшнего на фоне пандемии коронавируса вынуждают нас перенести массовые торжества, однако уверен, что военный парад в Тирасполе обязательно состоится позже», – пообещал Вадим Красносельский.
В своём обращении он отдельно остановился на ветеранах, подчеркнув значимость их подвига в годы Великой Отечественной войны.
«Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг, за их самоотверженность! Вечная вам слава! Вечная память тем, кого сегодня с нами нет! В этот праздничный день желаю вам, дорогие ветераны, уважаемые приднестровцы, здоровья, процветания и мирного неба! С Днем Победы!» – цитирует novostipmr.com обращение Президента.