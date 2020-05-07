Dnestr.TV

 
0

Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с 75-летием Победы

Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с 75-летием Победы

Президент ПМР Вадим Красносельский поздравил жителей республики с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В своём обращении он подчеркнул, что это не просто юбилейная дата, а всенародный праздник.

«Долгих четыре года советский народ вёл священную войну с захватчиками – теми, кто нёс на нашу землю бесправие и смерть. Героизм советских воинов, их мужество и преданность Родине не были сломлены, как ни старался враг. Поколение победителей – те, кто воевал на передовой и вел партизанскую и подпольную борьбу в тылу врага, – все они герои, навсегда ставшие олицетворением Великой Победы. Мы помним, мы гордимся!» – сказал Президент.

Глава государства напомнил, что победа досталась очень высокой ценой. Свой вклад внесли не только те, кто непосредственно воевал на фронте, но и старики, женщины и подростки, которые работали в тылу, сутками стояли у станков, растили хлеб.

«Цветущий, ликующий май 1945 года, принесший с собой мир, пришёл после 1418 скорбных дней и ночей, навсегда став праздником добра и жизни. Реалии дня сегодняшнего на фоне пандемии коронавируса вынуждают нас перенести массовые торжества, однако уверен, что военный парад в Тирасполе обязательно состоится позже», – пообещал Вадим Красносельский.

В своём обращении он отдельно остановился на ветеранах, подчеркнув значимость их подвига в годы Великой Отечественной войны.

«Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны за их подвиг, за их самоотверженность! Вечная вам слава! Вечная память тем, кого сегодня с нами нет! В этот праздничный день желаю вам, дорогие ветераны, уважаемые приднестровцы, здоровья, процветания и мирного неба! С Днем Победы!» – цитирует novostipmr.com обращение Президента.

Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с 75-летием Победы


president.gospmr.org
  • Сегодня, 08:49
  • DTV
  • Просмотров: 10
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Решение суда
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Правила пользования водой на полив
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Решение суда
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Правила пользования водой на полив
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна