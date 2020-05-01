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По данным Оперативного штаба

По данным Оперативного штаба

По состоянию на утро девятого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находится 86 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 9 детей и подростков в возрасте до 18 лет).

Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 398 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 37 несовершеннолетних.

Пневмония у 212 человек. В реанимации – 10 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены три.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:50
  • DTV
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