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По данным Оперативного штаба
По состоянию на утро девятого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находится 86 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 9 детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 398 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 37 несовершеннолетних.
Пневмония у 212 человек. В реанимации – 10 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены три.
mvdpmr.org
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