В Оперативной группе российских войск в Приднестровье (ОГРВ) к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне оборудовали военно-патриотический парк «Патриот».
Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа Минобороны РФ, парк расположен в военном городке ОГРВ и разделён на военно-исторический, выставочный, тактический и культурно-досуговый секторы.
Военно-исторический сектор повествует о воинском пути соединения, здесь представлены экспозиции, рассказывающие также о Великой Отечественной войне, миротворческой операций в Приднестровье и современной армии.
Выставочный сектор включает в себя образцы вооружения и военной техники, а также мемориал Воинской Славы. В тактическом расположены полевые позиции подразделений, партизанская деревня и стрелковый тир.
Культурно-досуговый сектор объединяет клуб воинской части и площадку для семейного отдыха. novostipmr.com