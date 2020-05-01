Накануне на заседании Правительства представили комплекс мер поддержки, который касается агропромышленного сектора. Над ним работала Межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители исполнительных органов власти, депутатского корпуса, Союза промышленников, аграриев и предпринимателей.
Говоря о работе данной комиссии, Александр Мартынов подчеркнул, что разработанный пакет предложений – это согласованный комплекс мероприятий, которые с учетом возможностей нашего бюджета направлены на поддержку сельхозотрасли, передает пресс-служба Правительства ПМР.
По данным министерства сельского хозяйства, 40% урожая было уничтожено апрельскими заморозками и затянувшейся засухой. Погибло 21,2 тыс. га озимой пшеницы, 1,5 тыс. га озимого ячменя, 9,5 тыс. га рапса, 419 га ржи, 40 га зернового гороха. Повреждено 10,2 тыс. га озимой пшеницы, 1,7 тыс. га озимого ячменя, 603 га рапса, 157 га зернового гороха, 60 га кормовых культур.Кроме того, в результате весенних заморозков произошла гибель и повреждение завязи плодовых культур на площади 860 га.
Учитывая сложность ситуации,Правительство предлагает ряд мероприятий, которые связаны со снижением налогового бремени, с возможностью восполнения оборотных средств и поддержанием работоспособного состояния субъектов агропромышленного комплекса.
В частности, отечественные сельхозпроизводители и промышленные предприятия получат возможность участия в программе льготного кредитования. Валютный кредит под 11% годовых (рекомендованная процентная ставка) на пополнение оборотных средств будет выдан сроком до двух лет. При этом часть обязательств по кредиту в размере 3% годовых от суммы непогашенного кредита будет субсидироваться бюджетом.
Ранее оформленные через Фонд госрезерва субсидированные займы будут пролонгированы сроком на один год.
Также антикризисные меры предполагают освобождение от уплаты земельного налога, паевого сбора и фиксированного сельскохозяйственного налога (в размере расчетной суммы земельного налога) в отношении земель, на которых произошла гибель или повреждение от 50%и более посевов или завязи плодово-ягодных культур.
Плодоовощную промышленность простимулируют снижением ставки налога на доходы организаций до 2%.
Все эти мероприятия потребуют дополнительного финансирования из бюджета в виде выпадающих доходов. Как уточнил Вице-Премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник, «выпадение по налоговой поддержке составят порядка 17 млн. рублей,по снижению ставки около 2,5 млн. рублей».
Изменения и дополнения в антикризисный закон направили в Верховный Совет. gov-pmr.org