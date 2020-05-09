Захарова отметила, что в принятом ранее российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", подчеркивалась роль многих стран и народов в борьбе против нацистского режима, а в белодомовском твите воспет только американский.
Мириться с подобным нельзя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook, сообщает sputnik.md.
В аккаунтах Белого дома в Instagram и Twitter до этого появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания, а Советский Союз никак не упомянут.
"Сегодня "вместо открыток" многие получали скриншот твита Белого дома следующего содержания: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. "Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается". Именно так, слово в слово, написано в белодомовском аккаунте", - отметила Захарова.
Официальный представить МИД РФ добавила - "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, в котором подчеркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима".
Она добавила, что "в российско-американском заявлении воспевался "Дух Эльбы", в белодомовском твите - только американский".
"В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух. Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", - отметила Захарова.
"Мы не пройдем мимо": Тимати возмутился постом Белого дома о войне
Рэпер Тимати прокомментировал публикацию в аккаунте Белого дома в инстаграме, в которой победителями нацизма названы только Великобритания и Соединенные Штаты.
Артист возмутился тем, что администрация американского президента никак не упомянула роль, которую Советский Союз сыграл в исходе Второй мировой войны. Он призвал пользователей открыто высказать свое отношение к позиции США под постом, передает ria.ru
"Все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем. Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях", — написал он.
Сам рэпер уже ответил на публикацию администрации американского лидера.
"Красавцы". Победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие", — саркастично отметил он.
Пользователи поддержали инициативу рэпера.
"Красава, Тиман", — написал aslanshakirov.
"А мы типа мимо проходили. Свинство", — высказалась eirene_n.
"Тимур, я с вами в этом деле!" — ответил ivan_tes17.
По словам некоторых пользователей, они уже оставили свои комментарии под публикацией на странице Белого дома.