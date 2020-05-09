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Facebook объяснил удаление фотографий с советским знаменем над Рейхстагом

Facebook объяснил удаление фотографий с советским знаменем над Рейхстагом

Снимок, где советские солдаты водружает красное знамя над Рейхстагом, удален из постов пользователей по ошибке и уже восстановлен.

Об этом заявил официальный представитель Facebook, передает ria.ru

Ранее в пятницу пользователи Facebook сообщали, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. Публикации блокировались под предлогом того, что они "нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".

"Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства", — сказали в Facebook.

Там напомнили, что компания временно отправляет домой сотрудников, которые занимаются проверкой контента, ради их здоровья и безопасности. "Мы хотим, чтобы наша платформа оставалась безопасным местом для поддержания связи людей друг с другом в сложившейся ситуации, поэтому в данный момент мы больше полагаемся на наши автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы сообщества", — сказали в компании.

"Чем меньше людей могут рассматривать публикации, изображения и комментарии, которые потенциально нарушают наши нормы, тем больше вероятность допущения некоторых ошибок. Мы стараемся разрешать подобные случаи так быстро, насколько можем", — сказал официальный представитель Facebook.

Писатель Захар Прилепин напомнил об украинских менеджерах Facebook в связи с удалением фотографии, на которой запечатлено Знамя Победы над Рейхстагом
Facebook объяснил удаление фотографий с советским знаменем над Рейхстагом

Прилепин считает, что «борьба «цивилизованного европейского» мира против России, «против ценностей даже не Русского мира, не русской Победы, а нормальных человеческих ценностей дошла до состояния полного абсурда», пишет vz.ru ссылаясь на сайт ОНФ

Он заявил, что некоторым «силам» в Европе «ненавистно само представление, что русские могут освободить человечество или когда-то могли освободить человечество от самой страшной заразы, их это мучает».

Писатель отметил, что сейчас Россия в ситуации с коронавирусом «показывает себя как достаточно устойчивая с точки зрения экономической, социальной структура», а «силам» в Европе «особо неприятно повышение статуса нашей государственности, экономики, военной силы».

По его мнению, именно с этим связано «тотальное бешенство» Facebook, чьим «российским сегментом управляют русскоязычные украинские менеджеры». А у «выходцев из Киева, сторонников украинской незалежности это болезненная тема, у них установка прямо на этот вопрос», заявил Прилепин.

В День Победы Facebook начала блокировать пользователей за публикацию фотографии знамени Победы над Рейхстагом. Компания утверждает, что это произошло из-за ошибки автоматизированного инструмента.

Активисты ОНФ «запустили челлендж в поддержку Знамени Победы» в Facebook. Сообщение на сайте ОНФ сопровождается хештегами #заблокируйэтоцукерберг и #победунезаблокируешь.
ria.ru vz.ru
  • Сегодня, 10:20
  • DTV
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