Национальная идея России заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован на странице в Instagram ее ведущего Павла Зарубина.
"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть, - сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея. - Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым", цитирует Президента РФ ТАСС.
По мнению президента, "патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед". "Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", - пояснил Путин.
Отвечая на вопрос об отличии российского национального характера от остальных, Путин сказал, что россиян отличает историческая память, "которая все время возвращает нас к годам тяжелых испытаний". "На других территориях, в других странах, далеко не везде люди проходили через такие испытания. И есть понимание, что если нам не удается сплотиться, результат, как правило, тяжелейший для всего нашего народа", - добавил он.
Путин напомнил об историческом периоде раздробленности Руси, "которая привела к тому, что с запада подходили одни завоеватели, с востока другие, и народ страдал сотни лет, такое не забывается". Результатом этого исторического опыта, по мнению российского лидера, является "понимание в общественном сознании, что во времена суровых, тяжелых испытаний единственное спасение и условие для движения вперед - единство".
В декабре 2019 года Путин обращался к теме патриотизма в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отметив, что считает его единственной возможной идеологией современного демократического общества. По его словам, идеология патриотизма при этом должна быть деполитизированной и направленной на укрепление внутренних основ российского государства. tass.ru