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От COVID-19 излечились 15 человек

От COVID-19 излечились 15 человек

Уже покинули стены Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны 4 пациента. В их числе 38-летняя жительница с. Ближний Хутор Слободзейского района, а также трое тираспольчан: женщины 26, 62 лет и мужчина 28 лет.

Из инфекционного госпиталя Республиканской клинической больницы сегодня к выписке готовятся 11 человек. Это 24-летняя сельчанка из Суклеи Слободзейского района, житель Дубоссар 51 года, а также 9 тираспольчан: мужчины 52, 56, 70 лет, женщины 37, 42, 48, 55, 56 лет и 8-летняя девочка.

Ещё две недели все выздоровевшие должны будут находиться дома на самоизоляции.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:53
  • DTV
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