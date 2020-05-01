Уже покинули стены Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны 4 пациента. В их числе 38-летняя жительница с. Ближний Хутор Слободзейского района, а также трое тираспольчан: женщины 26, 62 лет и мужчина 28 лет.
Из инфекционного госпиталя Республиканской клинической больницы сегодня к выписке готовятся 11 человек. Это 24-летняя сельчанка из Суклеи Слободзейского района, житель Дубоссар 51 года, а также 9 тираспольчан: мужчины 52, 56, 70 лет, женщины 37, 42, 48, 55, 56 лет и 8-летняя девочка.
Ещё две недели все выздоровевшие должны будут находиться дома на самоизоляции. mvdpmr.org