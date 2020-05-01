По состоянию на 9:00 одиннадцатого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находится 65 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе четверо детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 343 пациента с подтверждённым диагнозом, из них 32 несовершеннолетних. Пневмония у 187 человек. В реанимации – 13 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены два человека. Две женщины находятся в больнице Кишинёва, передает пресс-центр МВД ПМР.
Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 608 случаев заражения COVID-19. Успешно прошли лечение 237 пациентов, 26 – умерли. mvdpmr.org