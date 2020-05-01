Представители белорусской оппозиции отменили выборы единого кандидата в президенты. Они заявили, что сбор подписей за кандидатов невозможен из-за риска заражения коронавирусом.
В Беларуси отменена кампания по выбору единого кандидата от оппозиции на пост президента. Об этом представители пяти оппозиционных политических сил сообщили в воскресенье, 10 мая, передает korrespondent.net.
По их мнению, объявление и проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса "недопустимо и преступно".
"В сложившихся обстоятельствах невозможно реализовать все заложенные в праймериз (народном голосовании) процедуры и определить единого кандидата", − говорится далее в сообщении.
Проведение президентских выборов в настоящее время свидетельствует о "желании использовать пандемию как дополнительный инструмент для дальнейшей узурпации власти и лишения белорусов права голоса", считают лидеры пяти оппозиционных сил.
Они считают очевидным, что из-за риска заражения коронавирусом сбор подписей за кандидатов становится невозможным.
Оппозиция также указывает на задержания и другие репрессии в отношении блогеров, журналистов и активистов, которые, по ее мнению, свидетельствует о том, что президент Александр Лукашенко, "потеряв поддержку граждан", намерен "удерживать власть исключительно насилием".
Лукашенко намерен избраться на шестой срок
Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа.
Для определения единого кандидата от оппозиции совместные праймериз собирались проводить пять политических сил − Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, а также движение За свободу и оргкомитет по созданию партии Белорусская христианская демократия.
Лукашенко уже объявил о намерении возглавить страну в шестой раз.
Об участии в выборах также заявили экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, политический блогер Сергей Тихановский, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень и лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. korrespondent.net