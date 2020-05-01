Ведущие климатологи мира считают, что уровень Мирового океана к концу столетия повысится более чем на метр, а к 2300 году – на 5 метров, если правительства стран мира не будут соблюдать Парижские соглашения и другие договоры по борьбе с глобальным потеплением.
Свои выводы ученые опубликовали в научном журнале Climate and Atmospheric Science, передает tass.ru
"Наше исследование основано на мнениях более ста ведущих экспертов в области климатологии и роста уровня моря. Оно подчеркивает, что снижение выбросов парниковых газов критически важно для того, чтобы этот показатель рос как можно медленнее", – прокомментировал исследование один из его авторов, доцент Майнутского университета (Ирландия) Ниам Кэхилл.
Почти все климатологи сейчас не сомневаются в том, что глобальное потепление существует, и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и данные тысяч климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.
Ученые предполагают, что в результате из-за таяния ледников Гренландии и Арктики, а также самых уязвимых ледовых массивов Антарктики уровень Мирового океана значительно вырастет. Если же ограничить, а, впоследствии, и снизить выбросы парниковых газов, то это если не остановит, то хотя бы значительно замедлит этот процесс.
Климат и океан
За последние годы, как отмечают Кэхилл и его коллеги, ученые подготовили десятки прогнозов того, как за следующие несколько веков уровень моря вырастет. При этом они основывались на разных климатических данных и различных наборах допущений. Такое количество предсказаний важно с научной точки зрения, однако из-за того, что разные прогнозы показывают разные результаты, вычленить что-то важное из подобных исследований довольно сложно.
Поэтому Кэхилл и его коллеги подошли к этой проблеме с другой стороны. Они не стали разрабатывать свою собственную модель для того, чтобы просчитать уровень моря в будущем, а опросили сто ведущих исследователей в этой области и попытались привести их оценки к общему знаменателю.
Оказалось, что почти все эксперты считали, что уровень моря вырастет не на 30–50 см, как на то указывают официальные прогнозы ООН, а на метр или даже больше, если уровень выбросов парниковых газов будет расти с той же скоростью. Более точные предсказания, как считают опрошенные ученые, сделать почти невозможно из-за того, что ученые пока не понимают, как будут таять ледники Гренландии в ближайшем будущем.
Общее мнение климатологов сводится к следующему: если Парижское соглашение будет выполнено частично и рост температур удастся остановить на отметке в 2 °С, уровень моря к 2100 году вырастет примерно на полметра, а к началу XXIV века поднимется еще на 0,5–2 метра.
Как надеются Кэхилл и его коллеги, результаты их работы помогут дипломатам и чиновникам более четко представлять себе, как связаны между собой выбросы парниковых газов и рост уровня моря, а также принять соответствующие меры для того, чтобы предотвратить наиболее опасные сценарии развития событий.