С 12 мая по решению Оперштаба начинается второй этап смягчения карантинных ограничений. Так, завтра для посетителей откроются отдельно стоящие непродовольственные магазины.
Обязательное условие их работы – персонал должен постоянно использовать маски и перчатки, систематически дезинфицировать помещения, мебель, инвентарь и оборудование, обеспечить антисептики для посетителей, которые, в свою очередь, тоже должны быть в защитных масках. Количество одновременно находящихся в помещении человек – исходя из площади и карантинных норм. В случае выявления нарушений работа объекта может быть официально приостановлена на срок до 7 дней, пишет novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.
Также с 12 мая приднестровцы смогут передвигаться по республике на личном транспорте без уведомления и получения на то разрешения от Оперштаба. Главное условие – в автомобиле могут находиться лишь близкие родственники, члены семьи или совместно проживающие граждане. Дальнейшие смягчения карантинных мер зависят от развития эпидемиологической ситуации.
Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 15 мая. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19. novostipmr.com