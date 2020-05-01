Национальное Бюро статистики в РМ поделилось любопытными данными, приурочив их ко Дню Европы - согласно этим данным, средняя продолжительность жизни в РМ на 10 лет меньше, чем по странам Евросоюза.
В ЕС люди живут в среднем 81 год (данные за 2018-й год, наверняка они несколько изменятся после драматических событий с коронавирусом), в то время как в Республике Молдова средняя продолжительность жизни составляет 71 год. В то же время следует отметить более поздний средний возраст рождения первого ребенка в ЕС - европейские женщины рожают впервые в 31 год, в то время как для Молдовы аналогичный показатель составляет 27 лет, передает bloknot-moldova.md.
В результате и уровень рождаемости в Молдове на 3% выше, чем в Европейском Союзе, но за счет того, что в нашей стране люди и умирают раньше, общая демографическая ситуация все же хуже, чем в ЕС, сообщает TVR Moldova.