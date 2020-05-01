В выходные дни, 9 и 10 мая, на территории Приднестровья зарегистрировано 30 заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях. По 23 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Сотрудники милиции по всей республике обеспечивали охрану общественного порядка и контролировали соблюдение гражданами ограничительных мер. Серьезных нарушений допущено не было, передает пресс-служба МВД ПМР.
Зафиксирован один факт причинения средней тяжести вреда здоровью. В Бендерах поздним вечером 9 мая после совместного распития спиртных напитков возник конфликт между двумя знакомыми 36 и 39 лет. Старший из мужчин, ранее неоднократно судимый горожанин, в ходе ссоры ударил младшего кухонным ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали в Бендерскую городскую больницу. Предполагаемое орудие преступления изъято, проводится доследственная проверка.
В числе зафиксированных нарушений закона – 3 кражи (2 – раскрыты по горячим следам). Выявлен и задокументирован один факт в сфере незаконного оборота наркотиков. Подозреваемый установлен. Разыскан один гражданин, ранее объявленный в розыск за совершение преступления.
Что касается дорожной ситуации, за указанный период в Приднестровье произошло одно ДТП, в котором пострадали два человека. Около часа ночи 10 мая, двигаясь вдоль технологического канала в г. Днестровск, водитель мотоцикла марки Suzuki не справился с управлением. Он выехал за пределы проезжей части и врезался в опору дорожного знака. Травмы получили 27-летний водитель двухколёсного транспорта и пассажир, жительница с. Чобручи 25 лет. Оба госпитализированы в Днестровскую городскую больницу. Предположительно, мотоциклист сел за руль в состоянии опьянения. Биопробы направлены на экспертизу.
Сотрудники Госавтоинспекции в минувшие выходные выявили и отстранили от управления 8 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. mvdpmr.org