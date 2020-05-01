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Евросоюз подтвердил верность своей политике Восточного партнерства

Евросоюз подтвердил верность своей политике Восточного партнерства

Евросоюз подтвердил верность своей политике Восточного партнерства, на основе которой он строит отношения с постсоветскими государствами Европы и Закавказья.

Эта политика имеет "стратегическое значение" и направлена на создание "общего пространства демократии, процветания и стабильности", отмечается постановлении Совета ЕС, принятом в понедельник, передает interfax.ru

В нем подтверждены общие принципы и направления развития отношений на период после 2020 года со странами-участницами этого проекта: Грузией, Молдовой и Украиной, а также Арменией, Азербайджаном и Белоруссией.

Совет ЕС приветствовал "значительные достижения" Восточного партнерства и напомнил о своем подходе к проекту. Он основан на "стимулировании и обусловленности", то есть, чем активнее и глубже страны-партнеры проводят экономические и политические реформы, тем больше получают помощи от ЕС.

В документе содержится "настоятельный призыв" к уважению основ Восточного партнерства. К ним относятся демократия, права человека, верховенство права, эффективное управление и успешная антикоррупционная политика, а также экономические реформы, решение проблем окружающей среды, климата и энергетики, цифровизация и инвестиции в человеческий капитал.

Уровень отношений с членами Восточного партнерства Совет ЕС оценивает неодинаково.

Он приветствует прогресс в выполнении соглашений об "ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли", которые подписаны с Грузией, Молдовой и Украиной. В них признаются "европейские устремления и европейский выбор" этих стран и предусмотрено "ускорение политической ассоциации и экономической интеграции" между ними и ЕС.

Совет ЕС призывает к выполнению соглашения о "всеобъемлющем и расширенном партнерстве" с Арменией, которое подписано, временно применяется с 2018 года и ожидает вступления в силу.

Он приветствует "прогресс" в продолжающихся переговорах между ЕС и Азербайджаном по новому рамочному соглашению.

Совет ЕС ценит то, что "критическое взаимодействие" ЕС с Белоруссией стало более глубоким и в его рамках подписаны и ратифицированы соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.

На следующем саммите Восточного партнерства ожидается утверждение долгосрочных политических целей сотрудничества на перспективу после 2020 года.

interfax.ru
  • Сегодня, 06:24
  • DTV
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