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Текущее состояние банковской системы

Текущее состояние банковской системы

Приднестровский республиканский банк представил отчет о деятельности банковской системы Приднестровской Молдавской Республики в апреле 2020 года. Согласно отчетности, валюта баланса-нетто банковской системы ПМР за апрель увеличилась на 4,5%, в совокупности превысив 10 миллиардов рублей по состоянию на 1 мая 2020 года. При этом, балансовая стоимость акционерного капитала приднестровских коммерческих банков составила более 1,66 млрд рублей, а результаты деятельности коммерческих банков в апреле 2020 года характеризовались формированием чистой прибыли в сумме 3,5 млн рублей, против 2,6 млн рублей в марте 2020 года, передает newspmr.com.

Согласно данным ПРБ, совокупная величина клиентской базы (юридических и физических лиц) в апреле расширилась на 3,5%, составив 7,6 млрд рублей. Это стало следствием притока средств на текущие счета и депозиты до востребования. За апрель 2020 года их сумма увеличилась на 6,5% – до 3,5 млрд рублей. Совокупный объём срочных депозитов вырос за отчетный период на 1,1%, превысив 4 млрд рублей.

Основу динамики привлечённых ресурсов сформировал приток средств на счета физических лиц на 9,7% – до 3,3 млрд рублей. Преимущественно выросли депозиты до востребования – на 27,7% – до 1,2 млрд рублей. Срочные вклады пополнились на 1,2% – до 2 млрд рублей.

Объём средств на счетах юридических лиц, наоборот, сократился на 0,7% – до 4,3 млрд рублей, что обусловлено исключительно уменьшением средств с текущих счетов. В то же время срочные депозиты корпоративных клиентов были увеличены на 1% – до 2 млрд рублей.

В активной части баланса банковской системы Приднестровья в апреле зафиксирован рост остатков денежных средств, размещённых на корреспондентских счетах коммерческих банков, преимущественно в кредитных учреждениях – нерезидентах. С учётом динамики средств на счетах в ПРБ, их совокупный объём увеличился на 4% – до 3,5 млрд рублей. Сумма наличных денежных средств в кассах банков возросла на 0,9% – до 463 млн рублей. В результате показатель мгновенной ликвидности действующих коммерческих банков на 1 мая 2020 года составил 92,2% (при допустимом минимуме 20%); уровень текущей ликвидности – 94,4% (50% соответственно).

Кредитный портфель коммерческих банков ПМР по итогам апреля 2020 года сократился. Задолженность по кредитам субъектам реального сектора экономики уменьшилась на 0,7% – до 2,9 млрд рублей. Остаток задолженности по кредитам физических лиц снизился на 3,2% – до 1,1 млрд рублей.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 14:49
  • DTV
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