Принятое на заседании Оперативного штаба при Президенте решение о продлении в Приднестровье особого правового режима – Чрезвычайного положения – до 1 июня текущего года обусловлено тем, что заболеваемость коронавирусом среди жителей республики все еще находится на достаточно высоком уровне. Говорить о полном снятии карантинных ограничений можно будет лишь при сведении суточной регистрации новых случаев инфицирования к нулю и двухнедельной устойчивости такого положения дел, отмечалось в ходе рабочей дискуссии, предварившей принятие согласованного решения, передает пресс-служба Президента Приднестровья. На сегодняшний день в карантинных центрах республики находятся 364 приднестровца с подтвержденным COVID-19. Двое граждан ПМР проходят лечение на территории соседней Молдовы. За время пандемии умерли 27 человек инфицированных коронавирусом, 246 справились с заболеванием. Всего в республике зафиксировано 639 случаев заражения. Анализ данных за последние пять дней говорит о том, что число выздоровевших (102) превышает количество выявленных за это время носителей COVID-19 (73). Тем не менее, вирус все еще активно распространяется. Благодаря массовому тестированию выявляются не только отдельные заразившиеся граждане, но и очаги инфекции. По поручению Президента экспресс-тестами были проверены на наличие коронавируса сотрудники и подопечные закрытых социальных учреждений. В Бендерском психоневрологическом диспансере заражение COVID-19 оказалось массовым. К началу заседания Оперштаба речь шла о 25 подтвержденных случаях инфицирования, к его завершению диагноз подтвердился у 45 человек. И это – не конечные результаты: часть проб еще находится на исследовании. Вадим Красносельский потребовал незамедлительно принять все необходимые меры для госпитализации больных, изоляции остальных работников и подопечных учреждения, а также провести служебную проверку по факту массового инфицирования граждан. Учитывая, что санэпидемслужбой в большинстве закрытых соцучреждений накануне были выявлены разного рода нарушения карантинного режима, Глава государства поручил безотлагательно создать комиссию, в состав которой войдут представители различных министерств и ведомств, и провести более глубокую проверку. На устранение нарушений отведено три рабочих дня. Ответственность возложена на руководство Минсоцзащиты.
Президент спрашивал главврачей медучреждений республики об обеспеченности средствами защиты и медикаментами. На сегодняшний день врачи пользуются двумя рабочими схемами лечения больных коронавирусом. Для обеих лекарственные препараты в достатке, сообщила замминистра здравоохранения Кристина Албул. Запасы – из расчета на 1,5 тысячи пациентов. Нет дефицита и защитных средств. По мере необходимости медучреждения обмениваются имеющимися запасами. Уже сегодня они будут пополнены. В республику прибыли 10 тонн груза медицинского назначения. Речь идет об очередной гуманитарной помощи «Интерднестркома» – 50000 масок-респираторов, сотне оксиметров и 15 шкафах для дезинфекции. За время пандемии эта коммерческая организация оказала приднестровцам помощь в борьбе с COVID-19 на сумму свыше 210 тысяч евро, отмечалось в ходе заседания Оперативного штаба. Участвуют в антикоронавирусной деятельности и другие бизнес-структуры. Благодаря фирме «Шериф», к примеру, 3200 врачей и сотрудников медучреждений, работающих в зоне риска, получили надбавки к заработной плате за минувший месяц. Вадим Красносельский напомнил, что со дня на день ожидается прибытие в Приднестровье партии из 30000 экспресс-тестов. 8620 – неиспользованный остаток из 20000 первого транша. Глава государства призвал не экономить на тестировании. Своевременное выявление и оперативная изоляция носителей инфекции – один из основополагающих факторов успешной борьбы с распространением коронавируса, подчеркнул Вадим Красносельский. Президент заверил, что запасы тестов, как и средств защиты, медикаментов, оборудования, будут пополняться по мере необходимости. Государство при поддержке социально ответственного бизнеса делает для этого все возможное. Важно, контролировать ситуацию на местах, своевременно формировать заявку и самое главное, использовать на практике все предоставляемые меры защиты, нацелил главврачей Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что защита медперсонала – приоритетная задача, от решения которой зависит функциональность и эффективность системы здравоохранения. Еще один значимый аспект – безоговорочное исполнение карантинных требований экономическими субъектами, получившими право разморозить деятельность. При малейшем нарушении установленных норм хозяйствующий субъект будет не только оштрафован, но и на неделю приостановит работу. Не время ослаблять внимание со стороны сотрудников органов внутренних дел и в отношении граждан республики. Смягчение карантинных мер требует ужесточения контроля, подчеркнул Вадим Красносельский. Он призвал работников милиции мобилизовать все силы и ресурсы для успешного прохождения очередного этапа испытания под названием «пандемия». «Мы справились с первой волной распространения вируса. Сейчас важно не допустить новой. Люди устали. Нарастает нервозность. Наша задача при минимальных ограничениях обеспечить максимальную защиту. Будем контролировать, будем наказывать, будем и поощрять», – подытожил Вадим Красносельский. president.gospmr.org