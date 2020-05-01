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Белорусские грузоперевозчики решили выдвинуть в президенты женщину

Белорусские грузоперевозчики решили выдвинуть в президенты женщину

Ассоциация грузоперевозчиков "Регион 8" решила выдвинуть в президенты Белоруссии заместителя председателя ассоциации Наталью Кисель.

На сайте организации отмечается, что у Кисель три высших образования, имеет аккредитацию антикризисного управляющего категории "Б", передает interfax.ru

Кроме того, как сообщает порта tut.by, в президенты намерен выдвинуться Владимир Провальский, который участвовал в президентской избирательной кампании 2010 года. Тогда ЦИК отказал ему в регистрации кандидатом.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявили еще семь претендентов: действующий президент республики Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии и депутат Олег Гайдукевич, экс-глава Парка высоких технологий (ПВТ) Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ) Сергей Черечень, белорусский блогер Сергей Тихановский.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа 2020 года.

interfax.ru
  • Сегодня, 15:14
  • DTV
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