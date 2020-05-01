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Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.

"Да, заболел. Лечусь", - сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии.

Он уточнил, что находится в клинике.

В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.

"Мы в больнице, чтобы не подвергать (риску) всю остальную семью. Мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", - полагает Навка.

Супруга пресс-секретаря президента подчеркнула, что и у нее, и у него "все в порядке".

Ранее коронавирус был, в том числе, диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина (его обязанности сейчас исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов), министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.
interfax.ru
  • Сегодня, 15:22
  • DTV
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