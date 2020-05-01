Руководитель Оперштаба о передвижении жителей микрорайона Северный г. Бендеры: «Завтра в течение дня мы проведём эксперимент и запустим общественный транспорт. Речь идёт об автобусах, которые будут курсировать по маршруту «Бендеры - Северный» без остановки на Варнице, передает пресс-центр МВД ПМР.
Мы готовим списки людей, кому действительно это передвижение необходимо: на работу, на лечение, по другим социально важным моментам.
В качестве эксперимента общественный транспорт будет работать уже завтра и в ближайшие дни. За это время мы изучим, как это удовлетворяет потребности местного населения в перемещении. После этого мы будем рассматривать вопрос об открытии движения общественного транспорта по другим городам и районам». mvdpmr.org