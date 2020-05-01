Женщина, живущая с ВИЧ в Бельцах, - мать троих детей, которых воспитывает одна, живет в очень сложных социально - экономических условиях. Отсутствие доходов и аварийное жилье еще больше затрудняют положение женщины. Другая женщина, также инфицированная ВИЧ, пытается прокормить своих троих детей на 700 лей, которые составляют ежемесячный доход семьи в период пандемии. А в это же время, в Комрате третья женщина, живущая с ВИЧ, не имеет никаких доходов и полагается целиком на помощь сообщества.
Вот лишь несколько историй о женщинах, живущих с ВИЧ, выявленных в ходе курса наставничества, направленного на снижение уровня самостигматизации, организованного в апреле ЮНЭЙДС в Молдове. В общей сложности 35 женщин, живущих с ВИЧ или входящих в ключевые затронутые группы на обоих берегах Днестра, были вовлечены в программу наставничества, реализованную с помощью онлайн-платформ и инструментов. В условиях пандемии COVID-19, основные темы, затронутые на сессиях, касались мер по профилактике и снижению риска заражения коронавирусом, права на здоровье и управления стрессом.
"Женщины, принявшие участие в курсе, поделились своими страхами и проблемами, с которыми они сталкиваются во время пандемии. Для большинства из них самоизоляция означала потерю дохода, что привело к ухудшению их положения. Мы оказали психологическую помощь, дали консультации и полезную информацию на период карантина, и попытались улучшить некоторые социальные аспекты, организовав пакеты с продуктами питания для остро нуждавшихся женщин", - рассказала Ирина Белевцова, координатор программы наставничества со стороны ЮНЭЙДС в Молдове.
"Эта группа женщин всегда сталкивалась с такими проблемами, как стигма и дискриминация, отсутствие работы, трудности с обеспечением семьи, домашнее насилие. К сожалению, ситуация пандемии COVID-19 лишь усугубила их ситуацию. Программа наставничества для женщин, инфицированных и затронутых ВИЧ, была адаптирована к новым потребностям, как в плане содержания, так и в способе оказания этой услуги. Таким образом, нам удалось предоставить нашей группе информацию, консультации, найти определенные решения, в том числе на уровне сообществ и в виде взаимопомощи", - уточнила страновой менеджер ЮНЭЙДС в Молдове Светлана Плэмэдялэ.
"Наставничество помогло мне лучше осознать период изоляции дома и как эмоционально пройти через него. Трудно говорить, когда находишься в тяжелой ситуации. Вот почему психологическая и социальная поддержка очень важна для нас в такие моменты", - призналась участница программы Татьяна Мещерякова.
Программа наставничества, организованная на обоих берегах Днестра, направлена на расширение прав и возможностей женщин, инфицированных и затронутых ВИЧ, путем привития им психосоциальных навыков и знаний о правах, которые позволили бы им вести качественную и достойную жизнь.
Мероприятие организовано в рамках совместной программы ООН "Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра" при финансовой поддержке Швеции.