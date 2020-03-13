Предприниматель выразил надежду, что лидеры по всему миру, ответственные за защиту своих граждан, извлекут уроки из этой трагедии и инвестируют средства в технологии для предотвращения будущих вспышек
Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил сожаление в связи с тем, что его усилия по привлечению внимания мирового сообщества к борьбе с инфекционными заболеваниями еще до распространения нового коронавируса оказались недостаточными.
"Я бы хотел сделать больше для привлечения внимания к этой опасности. Я чувствую себя ужасно. Весь смысл разговоров об инфекционных заболеваниях состоял в том, чтобы начать предпринимать действия и минимизировать угрозу [их распространения]", - отметил он в опубликованном в понедельник интервью газете The Wall Street Journal.
В 2015 году бизнесмен, выступая на технологической конференции TED в канадском Ванкувере, заявил, что инфекционные заболевания представляют для мира большую угрозу, чем ядерная война. Кроме того, в статье для научного журнала The New England Journal of Medicine он назвал эпидемии "катастрофой, которая может отбросить человечество на несколько десятилетий назад", передает ТАСС.
"Я бы хотел, чтобы те предупреждения, которые делал я и другие люди, привели к более скоординированным международным действиям", - указал Гейтс. "Надеюсь, что лидеры по всему миру, ответственные за защиту своих граждан, извлекут уроки из этой трагедии и инвестируют средства в технологии для предотвращения будущих вспышек", - подчеркнул он.
Интервью Гейтса было опубликовано на фоне участившихся нападок на него. Сторонники теорий заговора упрекали предпринимателя в том, что он якобы стремится имплантировать людям микрочипы под видом вакцины от коронавируса.