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Президент ПМР: Говорить о снятии карантина можно при отсутствии новых инфицированных COVID-19

Президент ПМР: Говорить о снятии карантина можно при отсутствии новых инфицированных COVID-19

На заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР отметили, что продление режима ЧП до 1 июня обусловлено достаточно высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приднестровье, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главы государства.

В ходе совещания подчёркивалось, что о полном снятии карантинных ограничений можно будет говорить лишь при соблюдении определённых условий. Это отсутствие новых случаев заболевания COVID-19 в Приднестровье и двухнедельная устойчивость такого положения дел в республике.

На данный момент в Приднестровье зарегистрировано 639 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 246 человек вылечились от COVID-19, 27 пациентов умерли.

Напомним: 17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 июня. Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях – по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся. Карантинные меры введены для противодействия распространению COVID-19.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:58
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