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В Молдове удаленную работу могут вписать в Трудовой кодекс

В Молдове удаленную работу могут вписать в Трудовой кодекс

В Трудовой кодекс РМ могут ввести поправки, регулирующие дистанционную работу.

В контексте чрезвычайного положения, вызванного COVID-19, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предложило для обсуждения проект поправки к Трудовому кодексу, регулирующей услуги, предоставляемые работником на дистанции. До сих пор в законе не была предусмотрена такая возможность, пишет noi.md ссылаясь на tv8.md.

Законопроект содержит дополнение ст. 73 Трудового кодекса новым пунктом, который предусматривает возможность того, что, если работник не может предоставлять услуги на рабочем месте, он может работать удаленно «во время чрезвычайного положения, стихийных или технических бедствий, эпидемий и пандемий».

Законопроект также предусматривает дополнение Трудового кодекса новой главой «Работа на расстоянии», в которой будет предусмотрена возможность удаленной работы, а также заключение, изменение, прекращение и содержание индивидуального трудового договора, который допускает удаленную работу, а также особенности организации и защиты труда на дистанции.

В то же время проект предусматривает возможность заключения и расторжения индивидуального трудового договора с работниками, выполняющими удаленную работу, путем обмена электронными документами с использованием электронной подписи.

noi.md
  • Сегодня, 07:00
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