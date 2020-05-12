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Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"

Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха назвал исполнение в курортном городе Аланья песни "Катюша" во время передвижного концерта, приуроченного ко Дню Победы, неуважением к украинцам.

Саму акцию он назвал провокационной, передает ria.ru

Неужели украинский турист больше не желанный в прекрасной Алании?" — написал он в Twitter.

Он добавил, что участники акции нарушали требования карантина.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России нет права отмечать День Победы.

Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в Аланье 9 мая. Как ранее сообщила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, власти города поддержали идею о проведении этой акции. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.
ria.ru
  • Сегодня, 07:04
  • DTV
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