Военный институт Министерства обороны имени генерал-лейтенанта А.И. Лебедя уже сейчас принимает заявки от абитуриентов.
Эпидемиологическая ситуация внесла некоторые коррективы в проведение вступительной кампании нынешнего года. С 1 по 20 июля абитуриенты смогут сдать нормативы по физической подготовке, пройти тестирование, а также предоставить аттестаты с оценками по математике и русскому языку (ранее надо было предоставлять результаты ЕГЭ), сообщается на сайте ведомства.
Все испытания пройдут с соблюдением мер противовирусной профилактики. Они, кстати, отработаны в Военном вузе от «А» до «Я». Проводится регулярная термометрия курсантского состава, тщательно обрабатываются все учебные помещения, даже те, которые вынуждены простаивать из-за отмены занятий.
К слову, казарменное положение, введенное для курсантов первого и второго курсов Военного института, стало отличным поводом для того, чтобы как можно быстрее освоить азы своей специальности.
В связи с карантинными мероприятиями, курсанты больше времени проводят на свежем воздухе, где занимаются тактической и огневой подготовкой, оттачивают свои навыки в выполнении нормативов и обращении стрелковым оружием.
Военный институт готовит курсантов по двум специальностям – командир мотострелкового и артиллерийского подразделения. Срок обучения составляет 4 года. За это время курсанты освоят полный цикл общевойсковой и специальной подготовки.
По окончании второго курса с курсантами заключается контракт и выплачивается ежемесячное денежное довольствие военнослужащих по контракту. Окончив третий курс, курсанты могут получить водительское удостоверение категории «С». Молодые люди учатся владеть всеми видами стрелкового оружия, приемам рукопашного боя и самозащите, вождению боевых машин и автомобилей, работе с вычислительной техникой и информационными технологиями.
По окончании учебного заведения военнослужащие получают два диплома. По военной специальности – «управление мотострелковыми подразделениями» и «управление подразделениями артиллерии». По гражданской специальности – «менеджер управления персоналом».
Выпускникам присваивают первое офицерское звание «лейтенант». Офицеры гарантированно трудоустраиваются в воинские части и учреждения Вооруженных сил, с ними заключается контракт.
Курсантом Военного института могут стать юноши, граждане ПМР, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование.
Кандидатами на зачисление являются молодые люди:
– в возрасте от 16 до 24 лет, не прошедшие военную службу;
– в возрасте до 24 лет, прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
По вопросам поступления в военный вуз можно обращаться в Военные комиссариаты по месту жительства. Дополнительную информацию можно получить на сайте Военного института или по телефону 0 (533) 5-36-86. mopmr.org