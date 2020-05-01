Количество зарегистрированных за четыре месяца текущего года преступлений на 13% ниже, чем за аналогичный период 2019-го. Тяжких противозаконных деяний зафиксировано на 28% меньше, а особо тяжких, таких как убийства, разбои, изнасилования, практически на 50%.
Отмечается общее снижение регистрации имущественных преступлений, а также таких криминальных проявлений, как посягательства на жизнь и здоровье граждан. Меньше нарушений уголовного законодательства зафиксировано со стороны несовершеннолетних, ранее судимых и наркоманов, передает пресс-центр МВД ПМР.
Из общего количества зарегистрированных преступлений раскрыто 93,4%, это несколько выше прошлогоднего показателя. Все эти цифры говорят о положительной динамике как в части снижения преступности, так и улучшения раскрываемости. mvdpmr.org