В республике они пробудут четыре дня, с 13 по 16 мая. За это время российские коллеги совместно с руководством нашего Минздрава посетят местные карантинные госпитали, специализированные COVID-лаборатории и побывают в Кризисном центре.
«Эксперты из Российской Федерации окажут нам методическую и практическую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это высококлассные специалисты: врач-эпидемиолог и врач-инфекционист-вирусолог», – цитирует пресс-центр МВД ПМР первого заместителя министра здравоохранения Кристину Албул.
В ходе рабочего визита специалисты оценят общую COVID-ситуацию в Приднестровье, эффективность действующих в республике карантинных мер, защищённость медперсонала, работающего в инфекционных госпиталях.
Знакомство с медучреждениями, где лечат от коронавируса, российские коллегиначали со Слободзейской ЦРБ. Именно здесь в середине марта приняли первых в Приднестровье COVID-положительных пациентов.
Облачившись в медицинские костюмы повышенного уровня защиты, делегация побывала в реанимации инфекционного госпиталя. Представителей Роспотребнадзора ознакомили с работой отделения, рассказали о его наполняемости с момента появления коронавируса в ПМР, продемонстрировали используемые дезсредства и меры индивидуальной защиты персонала.
Следующим пунктом рабочей программы стало посещение специализированной вирусологической лаборатории, развернутой на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Здесь российские эксперты ознакомились с перечнем проводимых СОVID-исследований.
На ближайшие два дня запланировано посещение ряда учреждений по Приднестровью. Итогом рабочей командировки российских специалистов станет оказание приднестровским медикам методической и практической помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Врачи поделятся новыми схемами и методами лечения, расскажут о дополнительных эффективных способах профилактики COVID-19. mvdpmr.org