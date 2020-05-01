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Приднестровье посетили представители Роспотребнадзора

Приднестровье посетили представители Роспотребнадзора

В республике они пробудут четыре дня, с 13 по 16 мая. За это время российские коллеги совместно с руководством нашего Минздрава посетят местные карантинные госпитали, специализированные COVID-лаборатории и побывают в Кризисном центре.

«Эксперты из Российской Федерации окажут нам методическую и практическую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это высококлассные специалисты: врач-эпидемиолог и врач-инфекционист-вирусолог», – цитирует пресс-центр МВД ПМР первого заместителя министра здравоохранения Кристину Албул.

В ходе рабочего визита специалисты оценят общую COVID-ситуацию в Приднестровье, эффективность действующих в республике карантинных мер, защищённость медперсонала, работающего в инфекционных госпиталях.

Знакомство с медучреждениями, где лечат от коронавируса, российские коллегиначали со Слободзейской ЦРБ. Именно здесь в середине марта приняли первых в Приднестровье COVID-положительных пациентов.

Облачившись в медицинские костюмы повышенного уровня защиты, делегация побывала в реанимации инфекционного госпиталя. Представителей Роспотребнадзора ознакомили с работой отделения, рассказали о его наполняемости с момента появления коронавируса в ПМР, продемонстрировали используемые дезсредства и меры индивидуальной защиты персонала.

Следующим пунктом рабочей программы стало посещение специализированной вирусологической лаборатории, развернутой на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Здесь российские эксперты ознакомились с перечнем проводимых СОVID-исследований.

На ближайшие два дня запланировано посещение ряда учреждений по Приднестровью. Итогом рабочей командировки российских специалистов станет оказание приднестровским медикам методической и практической помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Врачи поделятся новыми схемами и методами лечения, расскажут о дополнительных эффективных способах профилактики COVID-19.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:30
  • DTV
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