Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Козак прилетел в Берлин для участия в переговорах по Украине
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прилетел в Берлин, сообщил источник, знакомый с переговорами по Украине.
Козак занимает позицию замглавы администрации президента с февраля, в новой должности курирует украинские дела и вопросы интеграции России с другими странами, передает ria.ru
"Он находится в Берлине. Скорее всего, цель визита связана с переговорами по Украине", - сказал собеседник агентства.
"Козак - ключевой переговорщик по Украине, не все можно обсудить в формате телеконференции", - добавил он.
ria.ru
- Вчера, 20:33
- DTV
- Просмотров: 64
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.