Миграционная служба Приднестровья будет обладать доступом к электронной базе ЗАГСов. Она сможет получать сведения о дате и месте рождения, семейном положении и другие данные об актах гражданского состояния приднестровцев, кроме информации об усыновлении (удочерении), сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Верховного Совета.
В период чрезвычайного положения вопрос оперативного получения данных приобрёл особую значимость.
«Многие приднестровцы, которые пересекали границу республики после введения ЧП, испытывали неудобства. Они ждали, пока миграционные службы получат данные от ЗАГСов. Нужно упростить эту процедуру получения информации», – считает заместитель председателя Верховного Совета Галина Антюфеева.
Этот вопрос сегодня в дистанционном режиме обсудили парламентарии. Они рассмотрели поправку к Закону «Об актах гражданского состояния». Законопроект поступил от Президента ПМР. В документе идёт речь об оперативном получении миграционной службой республики информации о гражданском состоянии приднестровцев.
«Министерство внутренних дел ведёт базовый учёт граждан по месту пребывания и месту жительства. В этих базах данных должны содержаться сведения о смене фамилии, имени, отчества, данные о рождении и смерти. Для оперативного получения этих данных в электронном виде необходимо внести изменения в законодательство», – пояснил официальный представитель МВД Радион Чеботарь.
Депутаты единогласно поддержали поправку Президента к Закону «Об актах гражданского состояния». Законопроект был принят в двух чтениях. Закон вступит в силу после подписания главой государства. novostipmr.com