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Лавров прокомментировал ситуацию вокруг военных биолабораторий США

Лавров прокомментировал ситуацию вокруг военных биолабораторий США

Американские биолаборатории, большинство из которых созданы под эгидой Пентагона, находятся по периметру границ России и рядом с границами Китая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отказ США поддержать идею о подготовке протокола к Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, который бы создавал механизм верификации, заставляет задуматься о том, какие цели преследуют Вашингтон в своих зарубежных биолабораториях, сообщает sputnik.md.

Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга, состоявщегося после заседания глав МИД государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Мы не раз привлекали внимание к ситуации, связанной с созданием и развитием биологических лабораторий. Большинство из них — под эгидой Пентагона, которые США создают по всему миру действительно, в том числе на пространстве ШОС, на постсоветском пространстве. И эти лаборатории достаточно плотно формируются по периметру границ РФ, ну и, соответственно, рядом с границами КНР", — заявил Лавров.

Министр также подчеркнул, что с 2001 года Россия вместе с большинством других стран, включая КНР, выступает за договоренность о подготовке протокола к конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, который создавал бы механизм верификации и проверки выполнения странами-участницами конвенции своего обязательства не производить биологического оружия.
"Категорически против такого предложения выступают Соединенные Штаты Америки практически в одиночку. Конечно, сейчас эта проблема обострилась", — сказал Лавров.

По его словам, нежелание США обеспечивать прозрачность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира, "конечно, наводит на вопросы о том, а что все-таки на самом деле происходит и какие цели преследуются".

sputnik.md
  • Вчера, 21:02
  • DTV
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