На пороге середина мая, а это значит, что подходят сроки по зачислению юных приднестровцев в детские сады и школы. В 2020 году этот стандартный процесс усложнен из-за распространения коронавирусной инфекции. Поэтому Председатель Правительства инициировал онлайн-дискуссию с министром просвещения, руководителями УНО городов и районов, своим советником по цифровизации и главой ГУП «Центр информационных технологий».
По словам Александра Мартынова, сейчас Правительство работает над широкой повесткой в образовании: это порядок сдачи выпускных экзаменов, поступления в техникумы и вузы, обеспечения бесплатными учебниками и рабочими тетрадями к ним. Конечно же, среди актуальных вопросов значится и организация приемной кампании для детей дошкольного возраста и будущих первоклашек, чтобы у родителей была определенность, передает пресс-служба Правительства Приднестровья.
Как будет проходить набор в детсады
Как обозначила глава столичного Управления народного образования, с 1 октября 2019-го началось оформление детей. Действует процедура до начала лета. Требуемые изначально документы – заявление, паспорт мамы либо папы и свидетельство о рождении ребенка, затем доносится и медсправка. В целом, большинство обращений уже обработано.
«С момента введения режима ЧП мы принимаем заявки исключительно в электронной форме от родителей, которые еще не успели это сделать, и по телефону отрабатываем их вместе с родителями», – дополнила Стелла Бай. Она отметила, что около 1200 детей готовы с 1 июня пойти в детский сад.
Вместе с тем за неделю до этого, как правило в конце мая, проводятся собрания, чтобы родители смогли получить исчерпывающую информацию от администрации дошкольной организации.
Подобным образом выстроена цепочка и в остальных УНО республики.
Учитывая эпидемиологическую обстановку, Премьер поставил задачу составить специальную памятку. В ней необходимо указать, что дети будут зачислены в детсад сразу после возобновления их деятельности и ответы на часто задаваемые вопросы для семьи.
«Не позднее следующего четверга размещайте данную памятку на сайте министерства просвещения, и я думаю, что можно продублировать на сайтах госадминистраций», – нацелил Александр Мартынов.
Что касается родителей, которые по какой-либо причине не успели еще написать заявление и подать документы, то у них есть возможность сделать это в электронной форме. Переслать пакет сведений нужно на электронную почту УНО городов и районов. Получить консультацию можно по телефону.
Зачисление в первый класс
По школам с точки зрения документов перечень все тот же – заявление, паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Карточки развития и медицинскую приносят позднее. Период подачи сведений – летние месяцы. Необходимость личного контакта с мамой или папой также сводится к тому, чтобы обговорить различные детали по обучению, льготам и иным вопросам. Это описание характерно для привычного набора без конкурса.
При конкурсном поступлении (в гимназические классы) дело обстоит иначе: заявления с документами принимаются с 1 апреля по 15 мая, после чего детей по результатам пройденного тестирования (письменное задание в связке с собеседованием) до 1 июня зачисляют в классы. Однако из-за коронавируса предлагается промежуточное решение: продлить предоставление информации до 10 июня, а конкурс перенести где-то на конец июля. Схожий подход применят и к желающим перейти в лицей (в 8 класс).
Предоставление документов Александр Мартынов поручил по аналогии с детсадами организовать онлайн (пока с использованием электронной почты местных УНО).
В работе по исполнению поручений примут участие минпрос, минздрав, госслужба СМИ, главный санитарный врач Приднестровья и IT-специалисты.